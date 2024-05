Ex-BBB Victor Hugo lança reality show e participante passa mal durante prova: 'foi um susto'

Uma das participantes do reality show "A bolha" passou mal após cumprir um dos desafios do programa, criado pelo influenciador digital e ex-BBB Victor Hugo. As informações são do jornal O Globo.

Carol Versa cumpria a prova de beber 2 litros de água de uma vez, quando se sentiu mal e abandonou a tela, preocupando os demais participantes.

Mesmo com a cena, o jogo transmitido pelo YouTube seguiu normalmente, e Victor Hugo afirmou que a produtora do reality já estava tentando contato com Carol.

Participante relata momentos terríveis

Após a estreia do programa, a jovem publicou um vídeo no Instagram afirmando estar bem e dando detalhes do ocorrido. "Eu estou viva. Estou relativamente bem e melhorando. Foi um susto, mas de uma forma geral está tudo certo" disse.

Carol ainda afirmou que Victor Hugo entrou em contato com ela também para saber como ela estava."Não estou precisando de médico, o vaso já foi o suficiente. Victor Hugo me ligou e a gente conversou. Estão se certificando que estou bem. Eles (a produção) estão mais assustados com isso do que eu. Agora pelo menos eu estou conseguindo ficar em pé. Foram momentos terríveis que eu não quero sentir nunca mais. Não façam isso", alertou.

Segundo o ex-BBB, uma das regras do programa é ter uma companhia por perto que possa ajudar em casos como o ocorrido. Victor Hugo não se posicionou publicamente sobre o caso.