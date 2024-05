Gracyanne Barbosa anuncia conta em plataforma de conteúdo adulto: 'Agora posso'

A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa anunciou que deve abrir uma conta oficial em uma plataforma de conteúdo adulto. A novidade foi revelada por ela ao jornalista Lucas Pasin, do Uol, contando que, agora solteira, a intenção dela será aproveitar a solteirice para produzir conteúdo.

"O Belo não deixava e eu respeitei. Agora posso", garantiu, Gracyanne. Os planos dela incluem o início das publicações por meio da plataforma OnlyFans, que normalmente cobra uma assinatura de usuários em contas específicas que postam conteúdo.

Segundo ela, o relacionamento com o pagodeiro era um impeditivo, já que ele preferia que ela não estivesse presente nesse tipo de aplicativo. Mas a surpresa será o conteúdo a ser produzido por Gracyanne nesse início.

"Pedem muito a minha axila. Sempre. Os gringos pedem demais. Pedem vídeos e oferecem grana por isso. Já ofereceram 25 mil dólares por um vídeo de 1 minuto da minha axila. Eu fiquei com medo e acabei bloqueando a pessoa", completou a influenciadora na mesma entrevista.

Gracyanne ainda tentou desmistificar o uso da plataforma. "Tem muita coisa lá que não é só nudez, e eu curto. Coisas que não posso postar no Instagram. Tipo poses mais ousadas no pole dance. Tenho um público dos EUA que pede muito. 30% do meu público é americano. Pedem muitas fotos de treino, de pole, mais fotos. Pedem fotos do meu bumbum, até dos meus pés", garantiu.

Sobre as motivações, a modelo reforça que tudo é uma questão de retorno financeiro, já que dinheiro é uma questão que "sempre a preocupou". "A vida toda. Sou de família humilde. Tenho muita gente que depende de mim. Nunca vivi confortável em relação à parte financeira. Tenho investimentos, mas não posso me dar ao luxo de não trabalhar", completou.

Término com Belo

Em recente publicação nas redes sociais, Gracyanne revelou que o relacionamento com o Belo não deve ser retomado. Anteriormente, a modelo havia deixado claro que amava o ex-companheiro e poderia retornar para casa, mas mudou de ideia após participação do cantor em um programa de TV.

Belo foi convidado ao programa 'Domingão com Huck' e algumas brincadeiras feitas pelo apresentador, que é amigo do ex-casal, teriam magoado Gracyanne. "Parei de seguir o Belo, bloqueei. Não volto para casa", disse ela em entrevista ao portal LeoDias.