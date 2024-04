Belo se muda de mansão em que morava com Gracyanne Barbosa

O cantor Belo já se mudou e levou seus pertences da casa em que morava com Gracyanne Barbosa, no Rio de Janeiro. A musa fitness confirmou a informação ao colunista do UOL Lucas Pasin.

“Não estou nem em condições de falar muito. Não sei para onde ele foi. Cheguei e ele já tinha levado tudo. É um momento delicado. Estou arrasada. Não sei onde ele está, o que sei é que agora será ainda mais difícil”, lamentou a influenciadora.

Veja também Zoeira Gracyanne diz que ela e Belo deveriam ter feito terapia: 'Processo difícil e doloroso' Zoeira Personal de Gracyanne detalha relação com modelo e diz que Belo pediu demissão dele: 'Foi cruel'

“Eu era apaixonada pelo Belo, não tenho nem mais idade para viver 'romances', mas o relacionamento acabou. Eu trabalho demais, tem gente demais envolvida em tudo. Às vezes o amor não basta”, disse ainda.

Belo já planejava se mudar após a separação. Os dois estavam separados há oito meses, mas seguiam morando na mesma casa. No entanto, após o fim do casamento de 15 anos se tornar público, ele optou pela mudança. Ainda segundo Lucas Pasin, o artista planeja morar em uma nova mansão no bairro Recreio, no Rio de Janeiro.

Procurada pelo colunista, a assessoria de imprensa de Belo diz que não comenta a vida pessoal do artista. Ainda conforme Lucas Pasin, o ex-casal já entrou na Justiça com a documentação para a separação.