Gracyanne diz que ela e Belo deveriam ter feito terapia: 'Processo difícil e doloroso'

A musa fitness Gracyanne Barbosa voltou a responder perguntas de fãs sobre a separação de Belo, nas redes sociais. Ela e o cantor terminaram o casamento após 15 anos.

"Vocês procuraram fazer terapia de casal?", perguntou uma seguidora no Instagram. "Não, mas deveríamos ter tentado", respondeu Gracyanne.

"Você acha que o tempo cura as feridas e traz novas possibilidades de perdão e recomeço?", questionou outra fã. "Acredito ser possível, porém acredito ser um processo difícil e doloroso", refletiu a recém-separada.

Gracyanne ainda afirmou que a separação não foi marketing, mas que a história não foi exposta na mídia da forma correta. “Não como estão expondo. Agora vão inventar muita coisa, já que a história dá engajamento”.

A musa fitness também comentou sobre o fato de Belo ter chorado no palco ao cantar uma de suas músicas, no início da turnê do Soweto. "Fiquei com dó dele chorando", escreveu uma pessoa. "Eu também", respondeu Gracyanne.

O fim do casamento de Belo e Gracyanne se tornou público na última semana. O pivô teria sido o personal Gilson Oliveira, que afirmou que o relacionamento com Gracyanne durou sete meses, de fevereiro a agosto do ano passado, quando ambos estavam solteiros.