Davi confirma fim de relacionamento com Mani Rego: 'Não soube respeitar o meu momento'

O campeão do BBB 24, Davi, participou da gravação do Altas Horas, da TV Globo, que vai ao ar no próximo sábado (27). Em um vídeo divulgado pelo portal Leo Dias, o baiano revela no programa que o relacionamento com Mani Rego chegou ao fim.

Na ocasião, o ex-motorista de aplicativo comentou que precisava de respeito e tempo para raciocinar o que estava vivenciando após ser o vencedor do reality. “Em geral, não me respeitaram muito, me bombardearam de informações. Eu parei na cama e fiquei em estado de choque. E até minha própria ex-namorada [Mani Reggo], ela terminou comigo, ela não soube respeitar o meu momento”, ressaltou.

Davi também revelou detalhes de um momento que teve com a ex-companheira. “Eu conversei com ela, expliquei para ela o que estava acontecendo na minha vida e falei: ‘Calma, por favor, só tenha calma. Vamos retornar para Salvador para conversar, continuar nossa vida, com dinheiro ou sem dinheiro, vamos continuar vivendo nossa vida’. Tudo o que está acontecendo está sendo uma loucura.”

MANI SE MANIFESTA

Mani Rego disse, nas redes sociais nesta terça-feira (23), que irá resolver o seu impasse com o ex-namorado Davi fora das redes sociais. A baiana foi acusada de oportunismo pelos fãs do ex-motorista de aplicativo.

"Para quem espera que eu atire pedra em Davi, isso não vai acontecer. Para quem espera que eu baixe o nível e venha resolver minhas questões através da internet, sinto decepcionar, mas eu não farei isso. Não vou citar, nem expor conversas, encontros… não vou alimentar narrativas espetaculosas que tem apenas o objetivo de virar assunto e magoar pessoas", escreveu.

O casal esteve junto por um ano e 6 meses. A cozinheira frisou que não irá expor sua vida pessoal. "De mim só esperem respeito e força de trabalho para cuidar da minha família e dos que me cercam! Agradeço a todos que torceram por mim, por Davi e por nós como casal. Agradeço a quem dedicou seu tempo para me apoiar e me incentivar. Me manterei coerente e tratando assuntos sentimentais e particulares de forma privada", continuou.

FIM DO NAMORO

As especulações do fim do relacionamento começaram com a demora de Davi em visitar a então companheira, depois de sair do BBB 24 como o campeão do programa, na madrugada da última quarta-feira (17).

Mani parou de seguir Davi no Instagram e publicou uma foto emocionada, abraçada com uma irmã, no último sábado (20). No texto, ela pediu "compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas. Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos os quais as informações ainda eu não tinha processado".

Mani tirou a menção de que era esposa de Davi, nas redes sociais. Segundo o campeão, ele a procurou várias vezes, por ligações e mensagens.

Em entrevista ao Fantástico no domingo (21), Davi foi questionado sobre a hipótese de que ele se afastou dela para não ter que dividir o prêmio, ele foi enfático: "não, jamais". "Eu prefiro comer ovo e ter pai na minha vida do que ter muito dinheiro e tanta confusão e perturbação", disse.

"Eu quero que ela se sinta amada, eu quero que ela se sinta bem. Eu quero ver o bem dela. Junto comigo, se possível for, se ela ainda quiser, sabe? Que eu quero", declarou o vencedor.