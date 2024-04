Toninho Tornado e Mani Reggo chegam a acordo amigável sobre o registro do termo 'Calabreso'

O humorista Toninho Tornado compartilhou, em seu perfil no Instagram, uma nota jurídica para informar aos seus mais de quatro milhões de seguidores sobre o processo de registro do termo “Calabreso”. Ele afirmou, na segunda-feira (22), que chegou a um acordo “amigável” com Mani Reggo, ex-companheira do campeão do BBB 24, Davi Brito.

Na nota, o comediante entregou mais detalhes sobre o registro do termo e revelou que reivindicou a autoria de "Calabreso" em 2018. A assessoria ainda destacou que ele ficou reconhecido nacionalmente por seus bordões que adicionam a letra "O" no final das palavras ditas em pegadinhas.

Pedido de patente

O Instituto Maria Preta, que tem associação com Mani, entrou com um pedido de registro do termo “Calabreso” e “X-Calabreso” no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (Inpi) após Davi falar “Calma, Calabreso”, em 31 de janeiro, para Lucas Buda no BBB 24 e viralizar.

Segundo o documento, a empresa Non Stop Produções, que agencia Toninho, iniciou um monitoramento da marca “Calabreso” após o termo viralizar no BBB. Com o objetivo de “proteger os interesses” do agenciado, iniciaram um processo interno para formalizar o pedido de registro do nome.

No dia 3 de fevereiro, a empresa descobriu que o Instituto Maria Preta já havia feito um pedido de patente da marca. Por fim, a nota assinada pelo advogado Caio Sanas afirmou que, depois de “negociações amigáveis”, o órgão vai retirar o pedido de registro das marcas.

“Após ampla repercussão do caso, o Sr. Fábio de Almeida, representante da Sra. Mani Reggo e Sra. Fabiana Reggo, entrou em contato com CEO da companhia, Sr. Carlos Henrique Ximenes Diniz (“Kaká Diniz”). Durante as negociações amigáveis, ficou acordado que o Instituto Maria Preta irá retirar o pedido de registro das marcas “Calabreso” e “X Calabreso” junto ao INPI, considerando o reconhecimento da originalidade do bordão criado por Toninho Tornado”, disse o documento.