Arlindo Cruz é internado em hospital no Rio de Janeiro

O cantor Arlindo Cruz foi internado com um quadro de bradicardia na Casa de Saúde São José, localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (23). Bradicardia é o ritmo cardíaco irregular ou lento.

Nesta tarde, a esposa do cantor, Babi Cruz, falou a respeito do estado de saúde do marido por meio do Instagram.

"Sim, nós tivemos que internar o Arlindo. O Arlindo é portador de uma doença autoimune, isso torna ele mais frágil. Ele é traqueostomizado, tem GTT (gastrostomia). São sete anos acamados e nós chegamos com um quadro de bradicardia que foi controlado a tempo, graças a Deus, ao Ludo Mário e a força que ele tem, a resistência que o Arlindo tem", começou Babi, para se precaver de fake news.

"Ele está com tudo equilibrado novamente, dentro das possibilidades dele. Dentro do quadro que ele se encontra, ele está muito bem. Então, foi internado, sim, para cuidar de uma bradicardia e está tudo sob controle. Eu agradeço", continuou a esposa.

Babi explicou ainda que não foi necessária uma internação no CTI: “Ele está numa semi-intensiva, do meu ladinho, tranquilo e sendo cuidado com tudo que ele precisa e merece. Do jeito que tem que ser. Quero agradecer o carinho, a força e, é claro, as orações. Viva São Jorge. Viva o guerreiro Arlindo Cruz”.

AVC

O artista sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) em março de 2017, e passou a viver com sequelas da doença. No total, ele passou um ano e três meses internado. Ele recebeu alta três anos depois.

No ano passado, o sambista foi internado com um quadro de caxumba. Ele passou o Dia dos Pais no hospital, onde recebeu a visita dos dois filhos que teve com Babi, Arlindinho e Flora.