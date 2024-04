Irmã de Philip Seymour Hoffman presta homenagem a ator dez anos após sua morte

Uma década após a morte repentina de Philip Seymour Hoffman, a irmã mais nova do ator norte-americano prestou uma homenagem emocionante relembrando momentos importantes que eles compartilharam em família. O artista foi encontrado morto por overdose de drogas em seu apartamento em Nova York em 2014, aos 46 anos.

Em entrevista para a The Paris Review, publicada nessa segunda-feira (22), Emily Barr refletiu sobre a carreira promissora de Hoffman, os papéis que o inspiraram em sua juventude e o amor que tinha pelos amigos e familiares.

Segundo Emily, um dos filmes "absolutamente favoritos" do ator foi 'The Adventure of Sherlock Holmes’ Smarter Brother', de 1975. "O personagem de Gene Wilder em particular, Sigerson, e sua “comédia física” inspiraram Hoffman", afirmou a irmã do artista.

"Eu poderia jurar que Phil baseou grande parte de sua técnica de atuação em assistir cenas como essa de Gene Wilder repetidamente quando criança”, escreveu Barr.

"Esses gestos deram vida a seus personagens e nos fizeram sentir empatia e nos identificar com sua animação, constrangimento, raiva e dor de cabeça”, continuou Barr. “Mesmo agora, quando vejo Phil interpretando esses papéis em filmes que agora capturam um passado distante, em papéis que se tornaram familiares para nós, posso ver muito de quem ele era", disse a irmã.

Emily ainda relembrou os momentos mais íntimos do ator em família. "Ele era uma pessoa fofa, muito mais do que eu. Ele adorava sentar-se perto de um sofá, andar de braços dados pela rua e dar abraços fortes", contou sobre Philip.