Com câncer terminal, Isabel Veloso se casa em cerimônia ao ar livre

Conhecida por mostrar a rotina com câncer nas redes sociais, a jovem Isabel Veloso, de 17 anos, casou nesta segunda-feira (22) com Lucas Borbas. A cerimônia aconteceu ao ar livre e foi transmitida através das redes sociais.

Durante os votos, Isabel citou um trecho do livro e filme "A Culpa é das Estrelas". "Alguns infinitos são maiores que outros. Há dias, muitos deles, em que fico zangada com o tamanho do meu conjunto limitado. Eu queria mais números do que provavelmente vou ter, mas Lucas, meu amor, você não imagina o tamanho da minha gratidão dentro do nosso pequeno infinito. Você me deu uma eternidade dentro dos meus dias infinitos. Te amo desde sempre e para sempre", declarou.

Veja também Zoeira Chef Erick Jacquin critica clientes que vão para restaurante dele com chinelo e bermuda Zoeira Wilma Petrillo pede audiência de conciliação com filho de Gal Costa

O casamento civil já havia sido realizado no dia 13 de abril. Em entrevista ao blog Viva Bem do Uol, a jovem, que disse tem só mais seis meses de vida, de acordo com a equipe médica, revelou que um dos sonhos que gostaria de realizar antes da morte era se casar.

Diagnóstico

Aos 15 anos, a paranaese foi diagnosticada com um linfoma de Hodgkin. A doença é um tipo de câncer que tem origem no sistema linfático.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o linfoma se espalha de um grupo de linfonodos para outro grupo, por meio dos vasos linfáticos. Exames apresentaram um tumor de 17 centímetros que pega parte do coração e pulmão