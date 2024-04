Wilma Petrillo pede audiência de conciliação com filho de Gal Costa

Wilma Petrillo, viúva de Gal Costa, solicitou uma audiência de conciliação urgente com o filho da cantora, Gabriel Penna Burgos Costa, de 18 anos. Os dois travam uma disputa judicial pela herança da artista.

"Wilma pediu audiência de conciliação porque está muito preocupada com o Gabriel", afirmou Vanessa Bispo, advogada da empresária. "Ele a bloqueou no WhatsApp, e Wilma precisa ter contato com ele", completou. As informações são da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Petrillo alega que é herdeira de Gal, já que vivia em união estável com ela. Nesta condição, foi nomeada inventariante do espólio da cantora. A defesa de Gabriel afirma que a audiência de conciliação ainda não foi deferida pelo juízo, "aguardando-se a apreciação do pedido".

"Ressaltam ainda que os patronos de Wilma não entraram em contato para oferecer uma proposta de acordo inicial e que aguardam para ver se os termos eventualmente oferecidos atendem aos direitos de Gabriel e aos desejos de sua mãe", dizem ainda as advogadas do estudante.

Petrillo pediu ainda que fosse realizada uma perícia psicológica urgente em Gabriel, ação que foi negada pela Justiça.

"O estado mental do requerente não é objeto do feito, mormente [principalmente] por se tratar de pessoa maior e capaz", afirmou o juiz Ricardo Pereira Junior, da 12ª Vara de Família e Sucessões de São Paulo.

Gabriel diz que foi coagido a reconhecer a união estável que Wilma alega ter tido com Gal. O jovem dizia temer pela própria segurança física e psicológica. Em resposta, Petrillo pediu à Justiça nova perícia em Gabriel Costa.