Ex-participante do Masterchef acha pai no hospital após três dias de buscas

O carioca Diego Lima, que participou do Masterchef 10, a mesma edição do cearense Leonardo Giglio, publicou um vídeo, nesta quinta-feira (21), relatando que o pai, que estava desaparecido há três dias no Rio de Janeiro, foi encontrado com vida em um hospital.

“Então, gente, para amenizar a aflição de vocês e a minha também. Encontraram o meu pai, ele está no hospital Albert Schweitzer, em Realengo. Como ele foi parar lá? Não sei, ainda vou averiguar isso, mas estou deixando essa mensagem rápida aqui. Estou indo para lá! Obrigado a todos por todas as orações”, disse ele.

Na legenda da publicação, ele relatou que passou três dias de aflição. “Muito obrigado a todos que puderam ajudar nesse momento. Foram 3 dias de aflição, aperto no coração, mas papai do céu sabe de todas as coisas”.

Nos comentários, Diego recebeu mensagens carinhosas de ex-participantes do reality de culinária da Band. “Amém. Fico muito feliz”, escreveu Lays Fernandes. “Ufa, tava na torcida aqui, Diego”, publicou Luma Lage.