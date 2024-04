Chef Erick Jacquin critica clientes que vão para restaurante dele com chinelo e bermuda

O chef francês Erick Jacquin criticou os clientes que visitam o restaurante dele com chinelo, bermuda e regata. Para marcar o descontentamento, o jurado do reality show culinário MasterChef, da Band TV, mergulhou no mar vestindo terno e gravata. O vídeo foi publicado, na noite de domingo (21), no perfil oficial dele no Instagram.

"Vocês acham que é legal ir à praia de terno e gravata? Vocês fazem a mesma coisa comigo. Muitas mulheres bonitas lá, vocês de regata, bermuda feia, chinelo, tudo cabeludo, boné", criticou Erick, pedindo para os clientes usarem a vestimenta apropriada para o estabelecimento dele.

Depois de mergulhar, ressaltou: "Acham que estou certo? Não vamos no restaurante de bermuda e chinelo. No (restaurante) Président é terno, pode ser sem gravata. É bonito."

Alguns seguidores apoiaram, parabenizando pelo vídeo. "Adorei a criatividade do vídeo! E está certíssimo, cada ambiente tem seu traje adequado", escreveu um usuário. Já outros criticaram a demanda: "Eu quero estar confortável e encher a pança. Não vou vestir terno pra ir comer. Esquece!", publicou outro na área de comentários.

"Ele que me desculpe, mais cada um usa o que pode conforme suas condições, não dá para exigir que use terno em seu restaurante, mude de público se for o caso, as pessoas estão indo e estão pagando para manter a casa de pé independente se vão de bermuda. Cada um com sua realidade, o mínimo é empatia e respeito", afirmou um segundo internauta.