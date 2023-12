Morre mãe de Erick Jacquin após chef relevar que ela não estava passando bem

Morreu nessa quarta-feira (6), aos 93 anos, a mãe do chef Erick Jacquin, Simone Jacquin. Em comunicado oficial, o "Masterchef Brasil" prestou condolência a família: "Nossos sinceros sentimentos pelo falecimento de dona Simone Jacquin, mãe do nosso querido jurado. A família MasterChef está contigo nesse momento difícil, chef”.

A equipe do cozinheiro não revelou a causa da morte da matriarca, no entanto, em fala recente, Jacquin contou que a mãe não estava bem. "Ela tem idade avançada e não está bem. Então, eu fui ver ela antes de começar [gravação do programa], passei três dias lá com ela".

Em fevereiro, o chef surpreendeu os seguidores ao publicar uma foto com a mãe. Na ocasião, Simone estava completando 93 anos.