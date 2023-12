Virginia fecha parceria com Neymar em marca de produtos de beleza

O jogador Neymar é o novo parceiro da WePink, marca de produtos de beleza de Virginia Fonseca. A novidade foi compartilhada pela influenciadora digital nesta quarta-feira (6). Por meio das redes sociais, ela celebrou a parceria do atleta com a empresa, que já tem a participação do cantor Zé Felipe, marido dela, da empresária Samara Pink e também de Thiago Stabile, o companheiro da sócia e amiga.

Na publicação, Virginia prometeu trazer inovações no mercado a partir da colaboração de Neymar.

"Que Honra! O nosso craque entrou para Família WEPINK. Aguardem 09/12/2023, iremos revolucionar o mercado mais uma vez! Obrigada pela confiança, Ney. Bora pra cima. Toda honra e glória a Deus", escreveu a influenciadora.

Nos Stories do Instagram, a influencer, recém-contratada do SBT, deu detalhes sobre a parceria com o jogador. Ela adiantou que os produtos que devem ser divulgados em uma campanha publicitária de Natal.

As fotos foram registradas na mansão de Neymar em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Virgínia afirmou que o responsável pelo ensaio fotográfico foi Lineker, profissional que veio de Dubai para fazer as imagens.