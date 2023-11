Virginia Fonseca compra relógio de quase R$ 100 mil e mostra na web: ‘me dei de presente’

A influenciadora digital Virgínia Fonseca dividiu com os seguidores do Instagram, na segunda-feira (13), sua mais nova conquista: um relógio da grife de luxo Cartier, com quartzo, ouro rosa, aço e diamantes, avaliado no site oficial da marca em R$ 94 mil.

Veja também

“Me dei de presente esse relógio que estou namorando tem tempo”, escreveu ela ao mostrar o novo acessório.

A esposa de Zé Felipe também já mostrou nas redes sociais que gosta de presentear os amigos e a família. Há alguns dias, ela comprou uma bolsa Chanel azul-marinho para dá de presente de aniversário para a sogra, Poliana Rocha.

O valor da peça é de R$ 30 mil. Foi Poliana que mostrou o mimo em suas redes. “Cheia de estilo com o presente que a nora me deu”, escreveu ela na ocasião.