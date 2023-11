Letícia Cazarré desabafa sobre doença rara da filha e destaca esperança em evolução

Letícia Cazarré usou os stories do seu Instagram, nesta segunda-feira (13), para falar sobre a condição de saúde da filha. Ela também destacou que os médicos no Brasil, em nenhum momento, falaram que a bebê, Maria Guilhermina de Guadalupe, não pode ser capaz de recuperar parte ou todas as funções. A menina já passou por algumas cirurgias e tem lesões decorrentes da Anomalia de Ebstein, condição rara no coração.

Veja também

A esposa do ator Juliano Cazarré fez o desabafo impulsionada pelo caso que tem repercutido mundialmente da menina Indi Gregory, de oito meses, que morreu nesta segunda-feira (13) devido a uma doença mitocondrial incurável. Ela teve o desligamento dos aparelhos que a mantinham viva, na Inglaterra.

"Minha filha também depende de um respirador para viver. Ela também teve lesões neurológicas que danificaram partes do seu cérebro. Ela não consegue engolir, nem se alimenta pela boca (ainda!). Mas nenhum médico brasileiro jamais se atreveu a prever que ela não vai conseguir recuperar parte ou todas as funções. Pelo contrário, todos eles falam sobre plasticidade cerebral e todos lutam para ver Maria Guilhermina avançar cada vez mais rumo à independência", dizia a publicação de Letícia.

Letícia demonstrou esperança pela evolução da filha, isso porque a dita "plasticidade cerebral" faz alusão à capacidade do sistema nervoso de alterar sua estrutura e função, em resposta à diversidade ambiental. Está presente por toda a vida, mas principalmente nos primeiros seis anos.

Anomalia de Ebstein

Juliano Cazarré deu mais detalhes sobre o estado de saúde da filha Maria Guilhermina, no início de abril. O ator disse que responderia às perguntas dos seguidores, que se mostraram bastante curiosos sobre a luta da bebê contra a doença. O intérprete de "Pantanal" (2022) abriu uma caixa de perguntas em seu perfil oficial no Instagram. "Minha filha tem anomalia de Ebstein também, como vocês conseguem ser tão fortes?", indagou uma internauta. "Sabemos que estamos o tempo todo na presença de Deus e que é a vontade dele que vai ser feita. A nós cabe lutar. Carregar a cruz com alegria", disse o ator.

Maria Guilhermina nasceu com uma doença rara no coração. Por causa das lesões, a bebê teve as funções básicas do desenvolvimento afetadas. A doença afeta um em cada dez mil bebês e consiste em uma má formação das válvulas do coração, o que acarreta em dificuldades de respirar e pode causar cianose e arritmia.