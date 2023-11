Esposa de Bruce Willis divulga texto sobre diagnóstico de demência do ator: 'encontrando equilíbrio'

Emma Hemming Willis, esposa do ator Bruce Willis, diagnosticado há um ano com demência frontotemporal (DFT), escreveu um texto para detalhar a rotina e desabafar sobre os dias com o marido. O relato foi publicado pelo site Sunday Paper, onde ela ainda fala sobre ter encontrado uma comunidade de pessoas que passam pela mesma situação "Estou encontrando meu equilíbrio", resume.

"A demência frontotemporal (DFT) não oferece muitas opções. Ele pode sugar todo o ar de uma sala. Mas eu fiz uma escolha: recuperar um pouco de energia e bombear oxigênio de volta para nossas vidas, pelo bem de nossas garotas, Bruce e eu", escreveu Emma ao anunciar seu texto no Instagram.

A empresária compartilhou no texto que "luta contra a culpa", pois sabe dos recursos que a família dela tem por Bruce ser um ator renomado de Hollywood.

"Quando consigo sair para uma caminhada para clarear a cabeça, não percebo que nem todos os parceiros de cuidados podem fazer isso. Quando o que compartilho sobre a jornada de nossa família e isso chama a atenção da imprensa, sei que existem milhares de histórias não contadas e não ouvidas, cada uma delas merecedora de compaixão e preocupação", conta.

Conscientização

Desde o diagnóstico de Willis, Emma tem sido uma importante voz nas redes sociais para a conscientização sobre a doença: "Por mais difícil que tenha sido apresentar o diagnóstico de DFT de Bruce, eu sabia que precisava levantar a minha voz para conscientizar sobre esta doença".

"O mundo precisa de saber que nem toda a demência é Alzheimer e que nem toda a demência tem impacto na memória", disse, detalhando alguns sinais de comportamento com a demência. "Uma doença como essa, por exemplo, apresenta alterações de comportamento, personalidade, linguagem ou movimento", finaliza.

Tallulah Willis, uma das filhas de Bruce Willis, atualizou na semana passada o público sobre o diagnóstico de demência frontotemporal que o ator recebeu em 2023. A conversa aconteceu em participação no programa The Drew Barrymore Show, no dia 8 de novembro. “Ele é o mesmo, o que, nesse aspecto, acho que aprendi que é a melhor coisa que se pode pedir”, revelou Tallulah em bate-papo com Drew Barrymore.