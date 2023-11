Acusado de agredir Victor Meyniel deixa prisão e coloca tornozeleira eletrônica

O acusado de agredir o ator Victor Meyniel, Yuri de Moura Alexandre, deixou a prisão após obter liberdade provisória, concedida durante a primeira audiência de instrução e julgamento do caso, no último dia 7 de novembro.

A determinação foi do juiz Flavio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que aprovou a liberdade, além de cumprimento de algumas medidas cautelares como a colocação de uma tornozeleira eletrônica, a proibição de manter contato com Meyniel e familiares do ator.

Yuri estava preso desde o ocorrido no dia 2 de setembro deste ano, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele virou réu por lesão corporal, injúria por homofobia e falsa identidade.

Agressão em portaria

A agressão de Yuri a Victor após um encontro amoroso entre os dois, no apartamento do estudante. Os dois discutiram na portaria do prédio onde o imóvel estava localizado, momento que resultou em uma série de agressões físicas ao artista.

Segundo denúncia do Ministério Público, além de espancar Victor, Yuri teria ofendido o artista com expressões homofóbicas, o que foi negado por ele anteriormente.