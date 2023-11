Larissa Manoela lamenta morte da atriz Ísis Freitas, de 22 anos

Larissa Manoela usou o Instagram, nesta segunda-feira (13), para lamentar a morte da atriz Ísis Freitas, de 22 anos.

Veja também

“Ainda em choque com a sua partida. Menina jovem, muito doce, talentosa e carinhosa. Descanse em paz, Ísis. Meus sentimentos a toda a família”, escreveu Larissa.

A morte de Ísis foi confirmada em seu perfil do Instagram, por meio dos Stories, no domingo (12). A causa da morte, no entanto, não foi revelada. Conforme o Notícias da TV, a atriz estava internada em estado grave, diagnosticada com tuberculose.

O último post feito por Ísis na rede social foi em 21 de setembro. Nos comentários das postagens, os seguidores estão deixando mensagens carinhosas. “Sem acreditar”, publicou a atriz Anna Rita Cerqueira. “Seu sorrido vai brilhar para sempre”, publicou outro seguidor.