Ana Hickmann fala no 'Hoje Em Dia' após denunciar agressão: 'Está sendo um momento difícil'

A apresentadora Ana Hickmann apareceu na TV pela primeira vez, na manhã desta segunda-feira (13), após denunciar o marido por agressão. No domingo (12), ela registrou um Boletim de Ocorrência (B.O), na Delegacia de Itu (SP), contra Alexandre Correa, por lesão corporal e violência doméstica.

A gaúcha, nome fixo do programa "Hoje Em Dia", seguiu normalmente na apresentação do noticiário nesta segunda. Ao final da atração, a apresentadora falou brevemente sobre o momento atual.

"Eu queria agradecer o carinho e o apoio de todo mundo, está sendo um momento difícil para mim, para o meu filho e a minha família, mas eu ainda não to pronta para falar a respeito, e assim que eu tiver pronta, tiver um pouco mais forte, eu prometo trazer tudo aquilo que está aqui dentro do meu coração, de verdade, como eu sempre fui com todos", disse.

Diferentemente do que esperava o público nas redes sociais, no começo do matinal, Ana não comentou o que passou no fim de semana.

No programa, ela chamou matéria sobre o arrastão ocorrido ao final do show do grupo RBD, em São Paulo. A apresentadora também exibiu o quadro "Patrulha do Consumidor".

Apresentadora agradeceu fãs por mensagens

Antes de iniciar o "Hoje Em Dia", Ana Hickmann usou o Instagram para agradecer aos fãs as mensagens de carinho que recebeu após denunciar o marido por agressão.

"Obrigada pelas mensagens de carinho. Hoje é um novo dia", escreveu a apresentadora em rede social.

Ainda na publicação, ela falou sobre o filho e postou uma série de fotos ao lado do herdeiro. "Minha força, minha motivação, o amor da minha vida!!! É por ele que eu acordo e vou atrás dos meus sonhos todos os dias", exaltou a apresentadora.

Vale lembrar que, segundo o B.O, as agressões de Alexandre contra Ana começaram na frente do filho do casal, Alezinho, de 9 anos.

Marido de Ana Hickmann nega ter dado cabeçada na apresentadora

Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, se pronunciou no Instagram — na tarde deste domingo — sobre a acusação de agressão feita pela apresentadora neste fim de semana, e negou que tenha "dado uma cabeçada" na esposa.

"De fato, na tarde de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo veiculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno", comentou.

Na nota de esclarecimento, Alexandre pediu desculpas à família pelo ocorrido: "São 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servi a Ana como seu agente, com todo zelo, carinho e respeito, como assim trato as 7 mulheres com quem trabalho no meu escritório".