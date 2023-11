Quem é Alexandre Correa? Conheça o marido de Ana Hickmann

A apresentadora e modelo Ana Hickmann se pronunciou, na manhã desse domingo (12), para confirmar que registrou boletim de ocorrência contra o marido, Alexandre Correa. Segundo o documento obtido pelo g1, Ana relatou que teria recebido cabeçadas do marido, além de ter tido o braço fortemente apertado, acusações negadas pelo empresário.

Com a revelação do caso, dúvidas sobre o relacionamento do casal e sobre Alexandre percorreram as redes sociais. O carioca de 51 anos é empresário e mantém casamento com Ana Hickmann há 25 anos. Os dois têm um filho, Alexandre, de nove anos.

Correa é empresário e administra a Hickmann Serviços Ltda, justamente em parceria com Ana. A empresa, inclusive, licencia os produtos da marca da apresentadora, incluindo óculos, esmaltes, bolsas, sapatos, jeans e produtos de beleza, além da própria carreira dela.

Relação com Ana

Ana e Alexandre se casaram quanto ela tinha 16 anos, após oito meses de namoro. Na época, os dois viajaram juntos para a França, onde Ana atuou como modelo e seguiu na carreira até o início dos anos 2000. Já em 2004, ela estreou como apresentadora de TV.

Desde então, o empresário também ganhou destaque nas redes sociais. Hoje, ele acumula pouco mais de um milhão de seguidores no Instagram, onde compartilha imagens da família e do trabalho. Em 2020, Correa também compartilhou o diagnóstico de câncer no pescoço, que resultou em uma cirurgia e sessões de radio e quimioterapia em hospital de São Paulo.

"Os que gostam de mim, torçam por mim. Os que não gostam, marreta, comemora", escreveu ele. Meses após vir a público para falar da doença, Correa divulgou que estava curado. Na época, Ana também se pronunciou publicamente para declarar apoio ao tratamento do esposo.

No aniversário de Ana, ele utilizou as redes sociais para exaltar a então companheira. "Uma maravilhosa esposa e uma mãe exemplar. Sou um afortunado por ter me casado com essa mulher linda e valente. Obrigado por estar comigo em todos os momentos. Feliz aniversário. Te amo", escreveu. No domingo, após a divulgação do boletim de ocorrência, Ana Hickmann declarou, em nota, a veracidade do "desentendimento" com o marido.