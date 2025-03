Boninho anuncia Tiago Leifert como apresentador do 'The Voice' no SBT

O diretor Boninho anunciou, pela primeira vez, os próximos projetos que comandará no SBT. Em um evento oficial da emissora nesta sexta-feira (14), Boninho revelou a reestreia do "The Voice", agora em nova casa, com apresentação de Tiago Leifert, jornalista que esteve à frente do programa em várias edições na TV Globo.

De acordo com informações do colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, além da confirmação do apresentador, o diretor prometeu trazer novidades e dinâmicas diferentes no reality show musical que o público não estava acostumado a ver na antiga emissora.

O programa teve 12 temporadas de sua versão brasileira na Globo e saiu da emissora global em 2023.

A produção do "Vem pra Cá" também estaria confirmada. Outra atração que também gera bastante expectativa é o "Fábrica de Casamentos", que já teve 3 temporadas sob o comando de Chris Flores. Desta vez, os rumores apontam que Ana Furtado, esposa de Boninho, deve assumir o programa.

Segundo a publicação, Boninho pretende ainda colocar em prática a produção de um reality show.

