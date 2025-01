Silvia Abravanel registra marca de 'Casa dos Vilões', novo reality show que poderá ter Boninho como diretor

O SBT está investindo em novos formatos para renovar a programação da emissora em 2025. A decisão de trazer um reality show com formato inédito no Brasil está cada vez mais próxima de se concretizar. Segundo informações do colunista Gabriel Perline, do portal Terra, Silvia Abravanel solicitou o registro da marca "Casa dos Vilões" ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) no último dia 11 de dezembro.

Conforme veiculado na publicação, a herdeira de Silvio Santos teria sido a escolhida para comandar este início das negociações para a nova atração, que deve ser dirigida por Boninho. O diretor já está livre para assinar contrato com outras emissoras, após passar 40 anos na Globo comandando programas como o Big Brother Brasil e o Estrela da Casa.

Veja também Zoeira Fora da TV Globo após 40 anos, Boninho deve produzir a versão brasileira do reality 'Casa dos Vilões' no SBT Zoeira SBT inicia mudanças na programação com Datena; Boninho e Leifert são especulados na emissora

'Casa dos Vilões'

O polêmico reality House of Villains (Casa dos Vilões, em inglês) teve duas temporadas veiculadas nos Estados Unidos, e fez bastante sucesso. Na produção, competem os vilões de outros reality como Rupaul's Drag Race, Survivor, The Bachelor e The Apprentice. Contudo, nem de longe a participação acontece com o objetivo de redenção.

O reality original teve apresentação de Joel McHale e ofereceu um prêmio de US$ 200 mil (aproximadamente R$ 1,2 milhão na cotação atual) para o vencedor, que também ganhou o título de "Melhor Supervilão".

No programa, os participantes são submetidos a testes de força mental, emocional e física. Assim como em outras atrações do gênero, o vencedor de cada prova se livra de eliminação.

Novos projetos

Boninho conversa com a presidente do SBT, Daniela Beyruti, sobre dois projetos, e um novo programa matinal pode ser colocado na grade. A expectativa é que seja apresentado por Ana Furtado e substitua o Chega Mais.

Conforme o Notícias da TV, o diretor faz uso do bom desempenho comercial e boa aceitação da sua esposa no mercado publicitário. Isso é essencial para atrair anunciantes e garantir a sustentabilidade do programa.