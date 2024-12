Fora da TV Globo após 40 anos, Boninho deve produzir a versão brasileira do reality 'Casa dos Vilões' no SBT

A partir de 1º de janeiro, J. B. Oliveira, o Boninho, estará livre para assinar contrato com outras emissoras, após 40 anos na Globo. O destino deve ser o SBT, onde ele deve trabalhar novos formatos, como o polêmico reality House of Villains [Casa dos Vilões, em inglês]. As informações são do colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias.

O programa teve duas temporadas, veiculadas nos Estados Unidos, e fez bastante sucesso por lá. Na produção, competem os vilões de outros reality como Rupaul's Drag Race, Survivor, The Bachelor e The Apprentice. Contudo, nem de longe a participação acontece com o objetivo de redenção.

Veja também Mylena Gadelha Wicked: Ariana Grande e Cynthia Erivo brilham em obra perfeita para os fãs de musical; veja resenha Mylena Gadelha 'Senna', da Netflix, é tão grandiosa quanto trajetória de ídolo brasileiro; veja resenha

Segundo o portal Notícias da TV, em setembro, quando Boninho foi dispensado da Globo, ele rejeitou a chamada Love Letter, um bônus milionário dado a profissionais com mais de 20 anos de casa, como reconhecimento pelos serviços prestados.

Isso porque, caso tivesse aceitado, ele não poderia desenvolver projetos na concorrência, conforme o contrato. Assim, ele recebeu apenas o que lhe era devido em rescisão - o que não foi pouca coisa.

Projetos

Boninho conversa com a presidente da emissora, Daniela Beyruti, sobre dois projetos, e um novo programa matinal pode ser colocado na grade. A expectativa é que seja apresentado por Ana Furtado e substitua o Chega Mais.

Conforme o Notícias da TV, o diretor faz uso do bom desempenho comercial e boa aceitação da sua esposa no mercado publicitário. Isso é essencial para atrair anunciantes e garantir a sustentabilidade do programa.