Isabel Veloso pega filho no colo pela primeira vez; bebê está na UTI neonatal

O influenciador digital Lucas Borbas contou, nesta sexta-feira (3), que a esposa, a influencer Isabel Veloso, pegou o filho deles no colo pela primeira vez, na quinta-feira (2). Arthur nasceu prematuro, com 32 semanas, devido à evolução do câncer da mãe.

“Bom dia, raios de sol. Começamos o dia cedo. Ah, ontem a Bel pegou o bebê no colo. Estamos ansiosos para mostrar para vocês”, escreveu ele.

O bebê está na UTI neonatal, no Hospital Regional de Francisco Beltrão, no Paraná. Isabel, no entanto, já teve alta hospitalar e está em casa com o marido.

“Vamos todos os dias ao hospital para ela dar de mamar para ele. Por enquanto, ele está mamando apenas pela sondinha, e os médicos ainda não falam em previsão de alta”, contou Lucas à Quem.

Isabel ganhou fama nacional ao compartilhar nas redes sociais seu dia a dia com câncer em cuidados paliativos. Ela tem 18 anos. No início de dezembro, a jovem explicou que teve uma piora no câncer e que a doença se espalhou pelos pulmões.