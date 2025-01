Leonardo revela em programa de Virgínia o que comprou com primeiro cachê

A apresentadora Virgínia Fonseca recebeu no programa do SBT “Sabadou”, que irá ao ar neste sábado (4), o sogro, o cantor Leonardo, e a esposa do artista, Poliana Rocha, pais de Zé Felipe.

No bate-papo, Leonardo revelou o que comprou com o seu primeiro cachê, quando fez sucesso com a dupla Leandro e Leonardo. Antes da fama, os irmãos trabalhavam com plantação de tomate e moravam em Goianapólis, no interior de Goiás.

“O primeiro cachê grande que ganhei com meu irmão foi cantando em uma barraca em Goiânia. Com ele, comprei um telefone. Na época, era um luxo”, disse o artista.

Ainda durante o programa, Leonardo falou sobre a vida simples que levava com a família antes do sucesso nacional. “Fui uma criança que trabalhou na roça, dos oito até os 20 anos, quando comecei a cantar. Meu pai sempre foi meu patrão. Dinheiro lá em casa era igual mulher bonita, só vê na mão dos outros”, iniciou ele.

“O Leandro sempre foi um cara muito atirado, que gostava de cantar. Aí ele disse: ‘Leonardo, vamos mudar para Goiânia?’. Foi aí que começou a vir dinheiro, e que trouxemos a nossa família para Goiânia”.

Leandro faleceu em 1998, em decorrência de um câncer de pulmão, aos 36 anos.