WhatsApp deixa de funcionar em iPhones antigos a partir de segunda-feira (5); veja quais

O aplicativo de troca de mensagem WhatsApp deixará de funcionar em modelos de iPhone antigos a partir desta segunda-feira (5). A medida atinge aparelhos da Apple que utilizam versões anteriores ao iOS 15.0, conforme o portal g1.

Com a mudança, celulares como o iPhone 4S e anteriores, além dos iPhone 4, iPhone 5 e iPhone 5C param de rodar a plataforma da Meta.

"De tempos em tempos, o WhatsApp deixa de ser compatível com dispositivos e sistemas operacionais mais antigos. Essa medida tem com objetivo oferecer suporte para dispositivos e sistemas operacionais mais novos, a fim de manter o WhatsApp atualizado com os avanços tecnológicos mais recentes", explica o aplicativo.

Como atualizar o iOS

Para continuar usando o app, o usuário precisa atualizar o sistema operacional do iPhone ou transferir a conta para um aparelho com uma versão mais recente.

Abaixo, confira como descobrir qual é a versão do sistema do seu iPhone e se há alguma atualização disponível:

Primeiro, toque no ícone "Ajustes";

Em seguida, vá em "Geral" e "Atualização de Software";

Depois, verifique a última versão instalada.

No momento, segundo a Central de Ajuda do WhatsApp, não há alterações programadas para quem usa Android. O requisito segue sendo o Android 5.0 ou superior.

