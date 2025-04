Spotify deve anunciar reajuste de valores dos planos no Brasil a partir de junho

A partir de junho, os preços dos planos do Spotify podem aumentar no Brasil, de acordo com o jornal inglês Financial Times. O último reajuste ocorreu em 2023, mas fontes afirmaram que a intenção é aumentar os valores em cerca de 1 euro (R$ 6,46 na cotação atual).

A plataforma de streaming tem quatro planos disponíveis no Brasil atualmente:

R$ 11,90 para universitários;

R$ 21,90 no plano individual;

R$ 27,90 para duas pessoas dividirem;

R$ 34,90 para uma família de até seis pessoas dividir.

Aumento somente na América Latina e na Europa

Conforme fontes ouvidas pelo Financial Times, o preço do Spotify só vai aumentar em países da América Latina e da Europa. Países como a Holanda e Luxemburgo já teriam sofrido o aumento nas últimas semanas.

Nos Estados Unidos não haverá reajuste nos planos, pois o país passou por um aumento de valores há menos de um ano, em julho de 2024.