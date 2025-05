Preta Gil recebe visita de amigas durante internação: 'Minhas meninas'

Internada para dar continuidade ao tratamento contra o câncer, Preta Gil recebeu a visita de amigas, nesse domingo (4). Em seu perfil nas redes sociais, a cantora compartilhou uma foto ao lado de Carolina Dieckmann, Malu Barbosa e Mari Lobo, e escreveu com carinho na legenda: “Minhas meninas”.

Mesmo em meio à rotina hospitalar, Preta tem se mantido próxima da família e amigos. No fim de abril, ela emocionou o público ao subir ao palco ao lado do pai, Gilberto Gil, durante um show da turnê de despedida do cantor, em São Paulo. Os dois cantaram juntos a música "Drão", composta por Gil em homenagem a Sandra Gadelha, mãe de Preta.

Tratamento de câncer

Preta Gil foi diagnosticada com câncer no intestino em janeiro de 2023. Desde então, enfrentou uma série de procedimentos delicados, incluindo duas cirurgias complexas. A primeira, realizada sete meses após o diagnóstico, durou 14 horas e resultou na retirada do tumor e também do útero.

Após quase um mês de internação, Preta teve alta e chegou a anunciar que estava curada, durante participação no programa Encontro com Patrícia Poeta, no fim daquele ano. No entanto, em agosto de 2024, ela revelou que a doença havia retornado, com a identificação de uma recidiva em dois linfonodos na pelve.

Em dezembro, a artista foi submetida a uma nova cirurgia, que durou cerca de 21 horas e envolveu a retirada de partes do sistema digestivo e linfático. A internação se estendeu por 55 dias, com alta médica concedida apenas em fevereiro de 2025. Atualmente, Preta Gil continua o tratamento nos Estados Unidos, demonstrando força e resiliência diante dos desafios da recuperação.

