Carolina Dieckmann diz que 'não se bicava' com Preta Gil antes de ser amiga da cantora

“Há 25 anos, ela [Ivete Sangalo] fez um show no Hotel Glória e marcou comigo. Quando cheguei lá, a Preta estava. Ela marcou com as duas sem a gente saber. Gênia. O presente que Ivete me deu... Aí, a gente naquela situação, uma olhou para outra e aconteceu um negócio. No dia seguinte, compramos um rádio que falava um com o outro e não parou de se falar mais. Foi uma coisa de alma. Passei 12 horas no hotel com elas, uma falando da vida para outra. E nunca mais se separou”.