Thiaguinho e Carol Peixinho revelam sexo e nome do primeiro bebê do casal; veja vídeo

O cantor Thiaguinho e a influenciadora Carol Peixinho descobriram o sexo do bebê esperado por eles durante um chá revelação nessa terça-feira (22). Junto de amigos e familiares, em uma cerimônia mais íntima e simples, o casal se emocionou com a notícia de que vão ser pais de um menino, o pequeno Bento.

"Tem notícia boa dançando nos nossos corações… A gente já sabe quem está vindo por aí! O amor cresceu, se multiplicou, e agora tem nome. Estamos muito, muito felizes!", disse o texto compartilhado em conjunto pelo casal nas redes sociais.

Veja o vídeo:

Nas imagens, é possível acompanhar o momento em que os dois leram um texto especial e viram uma fumaça verde anunciar a chegada do primeiro filho. Os dois, então, se abraçaram e foram às lágrimas.

Antes mesmo de saber da novidade, Carol Peixinho já havia utilizado o próprio perfil para falar sobre a ansiedade da descoberta. Logo em seguida, ela pediu por palpites para os fãs do casal.

Já no texto de anúncio do sexo do bebê, Carol e Thiaguinho compartilharam ainda mais detalhes sobre a novidade. "E, ontem, tivemos a alegria de descobrir quem é nosso bebê, com nossas famílias e amigos… E, claro, viemos compartilhar desse amor e nossa emoção com vocês! Obrigado por tanto carinho! Beijo grande", explicaram, ressaltando a presença de pessoas queridas no momento da descoberta, além de agradecerem as boas energias deixadas nas redes sociais.