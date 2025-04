Renata, vencedora do BBB 25, revela surpresa ao ver multidão na Praia de Iracema: 'Fiquei chocada'

Renata Saldanha, a vencedora do Big Brother Brasil 25, revelou, na manhã desta quarta-feira (23), em entrevista a Ana Maria Braga, no programa Mais Você, da Rede Globo, que ficou surpresa ao ver a multidão que se reuniu no calçadão do Estoril, na Praia de Iracema, em Fortaleza, para acompanhar a final do reality show, na noite dessa terça (22).

"Eu fiquei chocada, Ana, juro. Quando abriu a imagem, que eu olhei a quantidade de pessoas da minha cidade torcendo e vibrando por mim...", comentou a cearense.

Renata disputou a final com Guilherme e João Pedro e levou a melhor com 51,90% dos votos do público. Com a conquista, a bailarina se tornou milionária, dona de uma fortuna de R$ 2,7 milhões.

Questionada por Ana Maria Braga se ela esperava um público tão grande na torcida da Capital, Renata disse que "não". "Só estava acostumada com a minha família, que é minúscula, torcendo por mim na plateia do teatro", comparou.

"Muito obrigada, de novo, ao meu Ceará. É um prazer e uma honra estar representando tão bem assim o nosso Estado", celebrou ela, que também é professora de ginástica.

Renata agradeceu ao Barroso e celebrou comunidade de onde veio

No bate-papo, a cearense destacou a importância que a arte teve em sua vida, desde que começou a dançar na Escola de Desenvolvimento e Integração Social para Criança e Adolescente (Edisca), 25 anos atrás. "Sei o quanto isso foi importante para me transformar como mulher, como protagonista da minha vida", disse.

Além da movimentação na Praia de Iracema, a campeã do BBB também viu moradores do no Barroso com um carro de som circulando pelas ruas, puxando torcida para ela. "Eu fico super feliz de saber que estou representando a minha comunidade. [...] Sei que estar no programa também é dar voz para essas pessoas", continuou.

Renata comentou, ainda, sobre a professora de educação física Vilma Sousa, que tatuou o rosto da bailarina na própria perna. "Gente! Nossa, fiquei excelente, fiquei linda. Me sinto lisonjeada de alguém ter me tatuado na perna", comentou ela, surpresa.