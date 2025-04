João Pedro fica em 3º terceiro lugar no BBB 25; veja prêmio recebido

João Pedro levou o terceiro lugar do Big Brother Brasil (BBB) 25, com 4,72%. O anúncio foi feito por Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo, transmitido na madrugada desta quarta-feira (23).

Renata ficou com o prêmio principal, arrematando 51,90% dos votos do público. Já o segundo lugar ficou com Guilherme, com 43,38% dos votos.

Desta vez, Tadeu apresentou o programa de dentro da casa mais vigiada do País, com a presença dos outros integrantes da edição. Além deles, também estavam outras figuras marcantes do programa, como Juliette, Gil do Vigor e Bia do Brás.

O terceiro lugar dessa edição do programa vai levar para casa R$ 50 mil.

Relembre trajetória de João Pedro no BBB 25

A passagem de João Pedro pela casa do BBB em 2025 ficou marcada pela forte relação entre ele e o irmão gêmeo, João Gabriel. Integrantes do Quarto Fantástico, os dois ganharam diversas dinâmicas do reality e assustaram os demais competidores e pelo foco na hora de vencer as provas mais importantes.

João Pedro, que é salva-vidas de rodeio, conquistou dois apartamentos e R$ 10 mil ao longo dos 100 dias de confinamento. Além disso, despontou na reta final do programa após vencer diversas provas do Líder.

"Estou muito feliz de ter chegado até aqui, nunca pensei que chegaria na primeira ou na segunda semana", disse ele ao assistir o vídeo da trajetória dentro da casa do BBB 25. Ao longo do programa, tanto João Pedro como o irmão foram apontados como possíveis eliminados, mas acabaram escapando a cada semana.

