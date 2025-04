Guilherme Vilar é vice-campeão do BBB 25

Guilherme Vilar é o vice-campeão do Big Brother Brasil 25. Com 43,38% dos votos, o pernambucano conquistou o prêmio de R$ 150 mil. O anúncio foi feito por Tadeu Schmidt, que, desta vez, apresentou o programa de dentro da casa mais vigiada do País.

Nascido em Olinda, a cerca de 10 quilômetros de Recife, o fisioterapeuta geriatra de 27 anos entrou no reality show acompanhado de sua sogra, Joselma, 54. Eles disputaram a última vaga do elenco com outras duas duplas, e foram escolhidos pelo público com 66,40% dos votos.

Guilherme é casado com Letícia Tavares, filha de Joselma.

Trajetória de Guilherme no BBB 25

No BBB, Guilherme foi Líder duas vezes e Anjo uma vez. O brother também foi escolhido para o Castigo do Monstro uma vez e enfrentou o paredão duas vezes.

Morador do Quarto Anos 50, o pernambucano teve uma trajetória marcada pelas amizades que desenvolveu com Diego Hypólito, Vinícius e Aline, principalmente. Ele também ficou conhecido nas redes sociais por ser "advogado" do elenco Camarote, quando defendeu Diego e Vitória Strada nos embates que cada um teve com outros participantes.

Legenda: Guilherme entrou no programa com sua sogra, Joselma Foto: Reprodução/Gshow

Além disso, foi muito protetor e leal à sua sogra, Delma, e é lembrado por posicionamentos coerentes e por enfrentar até os aliados quando não concordava com o que diziam.

Como Guilherme chegou à final do BBB 25?

Por ser muito querido entre os participantes da Casa, Guilherme nunca chegou a ir para a Mira do Líder e enfrentou o Paredão somente duas vezes.

O fisioterapeuta garantiu sua vaga na final do reality quando ganhou a última prova de resistência da temporada, após resistir por quase 11 horas em uma plataforma giratória com quatro paradas diferentes, três delas contendo uma consequência: vento, chuva ou calor. Ele foi o primeiro finalista do programa.

