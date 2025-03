Quem ganhou a Prova do Líder no BBB 25? Veja como foi 9ª disputa do reality

Guilherme venceu a nona Prova do Líder do Big Brother Brasil 25, sendo consagrado com os poderes da liderança do reality show, na noite desta quinta-feira (13). A dinâmica exigiu atenção e estratégia dos competidores.

Desta vez, apenas Renata não participou da disputa. A cearense está na Vitrine do Seu Fifi.

Veja também Zoeira Quem está no VIP e Xepa do BBB 25? Veja divisão do líder Guilherme Zoeira Com Poder Direto e paredão triplo, veja cronograma do BBB 25 desta semana

Além do direito de mandar alguém direto para o paredão no domingo (16), o participante garantiu o direito à Festa do Líder, montará o VIP da "casa mais vigiada do Brasil" e passará a semana no Quarto do Líder.

Veja como foi a prova

Cada jogador está em uma cabine e com um celular. Em cada rodada, os celulares gigantes exibem uma lista de compras.

O jogador deverá prestar atenção na imagem e, na sequência, deverá dar um palpite do valor total dos produtos exibidos. O participante que mais se aproximar do valor, vence a rodada e pode eliminar um dos três jogadores que deram os piores palpites.

Na última rodada, Guilherme deu um palpite melhor que Joselma, vencendo a prova e conquistando a liderança da semana.

Veja disputa por rodadas

1ª rodada Valor real= R$ 68,53

Palpite vencedor= R$ 67,50 - Renata

Eliminado= Diego 2ª rodada Valor real= R$ 110,89

Palpite vencedor= R$ 120 - Daniele

Eliminado= Maike 3ª rodada Valor real= R$ 173,56

Palpite vencedor= R$ 160,01 - Guilherme

Eliminado= João Pedro 4ª rodada Valor real= R$ 247,83

Palpite vencedor= R$ 254,30 - Vinícius

Eliminado= João Gabriel 5ª rodada Valor real= R$ 117,69

Palpite vencedor= R$ 110,00 - Vitória

Eliminada= Aline 6ª rodada Valor real= R$ 334,62

Palpite vencedor= R$ 321,30 - Vinícius

Eliminada= Eva 7ª rodada Valor real= R$ 96,91

Palpite vencedor= R$ 89,20 - Vinícius

Eliminada= Vitória 8ª rodada Valor real= R$ 438,05

Palpite vencedor= R$ 400,11 - Guilherme

Eliminada= Gracyanne 9ª rodada Valor real= R$ 131,10

Palpite vencedor= R$ 130 - Joselma

Eliminada= Vilma 10ª rodada Valor real= R$ 194,78

Palpite vencedor= R$ 203,50 - Vinícius

Eliminada= Daniele 11ª rodada Valor real= R$ 500,69

Palpite vencedor= R$ 516,55 - Guilherme

Eliminado= Vinícius 12ª rodada - Última etapa Valor real= R$ 150,77

Palpite vencedor= R$ 195,15 - Guilherme

Eliminada= Joselma

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.