Lucas Pinheiro Braathen vive romance com atriz global Isabela Cruz

Lucas Pinheiro Braathen entrou para a história do esporte brasileiro neste sábado (14) ao conquistar a primeira medalha de ouro do país nas Olimpíadas de Inverno. O feito marca também um novo capítulo na trajetória do atleta, que disputa sua segunda edição dos Jogos, desta vez representando o Brasil.

Lucas chama atenção pela vida pessoal. Ele namora a atriz Isabela Cruz, conhecida pelo papel em “Coração Acelerado”. O relacionamento foi assumido em junho do ano passado, após os dois viajarem juntos para a Áustria.

A imprensa local repercutiu o romance e, pouco depois, a atriz publicou as primeiras fotos ao lado do esportista nas redes sociais.

Nascido em Oslo, Lucas é filho de pai norueguês e mãe brasileira. Em 2022, competiu pela Noruega, mas optou por defender as cores do Brasil nesta edição.

Fluente em português, idioma que aprendeu durante as férias no país visitando a família materna, ele carrega com orgulho as raízes brasileiras.

Fã de bossa-nova, torcedor do São Paulo e apaixonado por churrasco, pão de queijo e brigadeiro, o atleta costuma destacar a forte conexão com o país.

Além do desempenho nas competições, Lucas também se aventura no universo da moda. Modelo, ele já revelou que sempre teve interesse pela área, mas priorizou o esporte durante muitos anos.

Em entrevista à revista Bazaar, em julho de 2024, contou que só passou a explorar esse lado depois de conquistar reconhecimento internacional. “A comunidade do esporte é sobre treinar, comer e dormir. Eu não tinha espaço para mostrar outros interesses. Quando comecei a ganhar meus primeiros prêmios internacionais, percebi que a opinião dos outros não importava e decidi ousar mais”, afirmou.