Universo sertanejo é aposta de 'Coração Acelerado'; veja detalhes do lançamento da novela

Com estreia marcada para o dia 12 de janeiro, novela ganhou repertório de músicas e muita pesquisa nos bastidores.

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
Zoeira
Montagem com fotos dos personagens protagonistas de Coração Acelerado. Isadora Cruz aparece de vestido preto, Felipe Bragança com terno na cor vinho e Isabelle Drummond com jaqueta preta.
Legenda: Isadora Cruz viverá Agrado Garcia, par romântico de Felipe Bragança, que vive João Raul, e Isabelle Drummond será a vilã Naiane Sampaio.
Foto: Globo/Léo Rosario.

Várias músicas sertanejas devem embalar "Coração Acelerado", nova novela das 19h da TV Globo, com estreia marcada para a próxima segunda (12). Embasada no universo de um dos ritmos mais ouvidos do país, a novela tem um repertório de canções conectadas aos personagens e fez questão de mostrar isso no lançamento, realizado na última quarta (7), no Rio de Janeiro. 

"A música mais do que interfere, ela conduz, né? É uma história levada pela música e que se passa no meio musical", garantiu Maria Helena Nascimento, uma das autoras. Junto dela está Izabel de Oliveira que, inclusive, esteve à frente de 'Cheias de Charme', um dos sucessos da emissora que usou da música para virar fenômeno no país.

"Nós gostamos disso, temos experiência nisso e aqui são personagens do meio musical, são cantores, são compositores. Achamos esse meio fascinante, as histórias também são e a música é uma coisa que toca todo mundo. É uma coisa muito profunda, ela desperta sentimentos que nem sabemos", continuou a autora. 

Além dos protagonistas, a trama foi além: trouxe uma artista real para compor o elenco e deu a Paula Fernandes a chance de estrear como atriz na televisão. Ela viverá Maria Cecília Garcia, avó da protagonista, personagem já falecida na história, mas tem presença recorrente em flashbacks.

A cantora explicou, em entrevista durante o evento, ter recebido um convite especial para a nova jornada e reforçou como em sido o trabalho nos bastidores. "O comentário que eu estou sabendo é que as pessoas estão muito contentes com a minha execução, com a minha entrega", adiantou a cantora.

"É tanta realização, sabe? Primeiro por ser a mulher do sertanejo numa novela da Globo, uma novela muito feminina. Segundo, eu estou participando dela como uma atriz. E terceiro, porque tem uma música minha na trilha sonora", completou. 

Estudo em Goiás e dedicação dos atores

Mas não é só no estudo musical que se destaca a produção de 'Coração Acelerado'. Diversas viagens a Goiás, onde o sertanejo é um dos ritmos mais fortes a nível nacional, resultaram em muitas referências. Elas, inclusive, foram usadas não somente no texto da obra, mas também na cidade cenográfica em que ela será ambientada. 

As inspirações, explicou o diretor Carlos Araújo, vieram de cidades como Goiânia e Pirenópolis, ditando parte dos cenários da novela, montagem de figurinos e até arquitetura dos prédios do espaço fictício. 

Autoras, diretor e produtora da novela Coração Acelerado com microfone no palco de lançamento da novela.
Legenda: Autoras da novela, Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, ressaltaram a força da música na obra das 19h.
Foto: Globo/Léo Rosario.

"Quem conhece Pirenópolis ou Goiás, provavelmente vai identificar alguns cantos, o comércio, o arruamento que a gente fez misturando todas essas duas cidades", adiantou ele. 

O elenco também embarcou nessa "onda". Gabz, que vive Eduarda, e Isabelle Drummond, como Naiane Sampaio, foram em busca de referências de sotaques, de vivências e até nas músicas. 

"Temos uma equipe muito legal aqui na Globo, mas eu também peguei referências fora, peguei fonoaudiólogos, pessoas que trabalham com cantores sertanejos também. Fui para Goiânia, sentei com algumas pessoas da região, pedi contatos de amigos, sentei com famílias para escutar. Então peguei meio um pouco do que cada um estava me trazendo", finalizou a atriz.

Resumo de "Coração Acelerado"

"Coração Acelerado"contará a história de Agrado Garcia, vivida por Isadora Cruz, cantora e compositora que luta por uma carreira de sucesso na música sertaneja. O destino dela se cruza cedo com o do famoso João Raul, interpretado por Filipe Bragança, e os dois guardam uma paixão de infância.

No entanto, os dois terão que encarar a revolta da influenciadora Naiane, vivida por Isabelle Drummond, com quem ele tinha um romance cercado de estratégias.

Zoeira

Universo sertanejo é aposta de 'Coração Acelerado'; veja detalhes do lançamento da novela

Com estreia marcada para o dia 12 de janeiro, novela ganhou repertório de músicas e muita pesquisa nos bastidores.
