'Vocês provocam, nós pegamos a pilha', diz Jordana a Ana Paula no BBB 26

Em conversa no quarto do Líder Jonas, na manhã deste sábado (14), Jordana e Ana Paula comentaram as últimas movimentações na casa do Big Brother Brasil 26, incluindo a expulsão de Edilson Capetinha por agredir Leandro Boneco.

"Vocês provocam, nós pegamos a pilha", disse a advogada, acrescentando que o jogo "perdeu a graça" porque só pessoas do grupo deles saem expulsas por quebra de regras ou eliminadas no Paredão.

Jonas discordou da aliada, mas não aprofundou o argumento.

Expulsão de Edilson Capetinha

O ex-jogador do Corinthians Edilson Capetinha foi desclassificado do BBB 26 neste sábado, horas após empurrar duas vezes o rosto do produtor cultural Leandro Boneco durante uma discussão.

A briga entre os dois começou quando Boneco entrou no quarto em que Capetinha estava dormindo e acendeu a luz.