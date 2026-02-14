Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Tadeu dá sermão nos participantes do BBB 26 após sequência de expulsões

Apresentador aconselhou os brothers antes de iniciar a Prova do Anjo deste sábado (14).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem de um grupo de participantes do Big Brother Brasil sentados em uma sala decorada, assistindo a uma atividade ou conversa, com ambiente moderno e luxuoso.
Legenda: Os participantes ouviram tudo com a cabeça baixa.
Foto: Reprodução/Globoplay.

Antes de iniciar a Prova do Anjo deste sábado (14), o apresentador do BBB 26, Tadeu Schmidt, chamou a atenção dos participantes após a desclassificação de Edilson Capetinha - a quinta desde o início dessa edição.

Em tom firme, Tadeu iniciou ressaltando as características positivas do elenco, e a vontade dos brothers de vencer o jogo.

"É um prazer assistir a cada um de vocês, e a gente quer seguir acompanhando cada conquista, desafio, cada história, até o instante final, que é quando o público decide quem deve sair", disse.

Em seguida, ele reforçou que os embates são comuns dentro da casa, mas que, no programa, há limites inegociáveis.

Veja também

teaser image
Zoeira

'Vocês provocam, nós pegamos a pilha', diz Jordana a Ana Paula no BBB 26

teaser image
Zoeira

BBB 26 é edição com maior número de desclassificados até hoje; veja histórico

Todos nós gostamos de assistir a vocês se posicionando, assistir aos conflitos, às tretas... Para sobreviver nesse jogo tão intenso, o embate faz parte. Mas existe uma linha que jamais pode ser cruzada. O confronto físico não é uma opção no BBB"
Tadeu Schmidt
Apresentador do BBB 26

Tadeu ainda ressaltou que a regra "não é novidade para ninguém", principalmente entre os veteranos.

"Todo mundo aqui já assistia BBB e alguns até já estiveram em outras edições. Todo mundo sabe: confronto físico nunca foi uma opção e nunca será. Tá claro isso, gente?”, repreendeu.

Por fim, Tadeu deixou claro o que a produção espera para o resto da temporada. "A gente não quer ver ninguém saindo do BBB por nenhum outro motivo", finalizou.

Veja momento completo

Edilson é o 5º participante a deixar o BBB 26 fora do Paredão

A desclassificação de Edílson Capetinha neste sábado conta para o fato de que a edição já teve mais participantes que saíram da casa por eliminação ou desistência do que os retirados em Paredões.

A saída mais recente foi a do jogador de futebol, desclassificado pela produção do programa após agredir Leandro 'Boneco' em meio a uma discussão no confinamento. Antes dele, no entanto, já foram registradas desistências e saídas por motivo de saúde.

Quem já saiu do BBB 26 sem o voto do público?

  • Edilson Capetinha, expulso por empurrar Leandro;
  • Sol Vega, expulsa por segurar com força os braços de Ana Paula;
  • Paulo Augusto, expulso por empurrar Jonas;
  • Pedro, que desistiu após tentar beijar Jordana à força;
  • Henri Castelli, que precisou sair da competição após orientação médica.
Assuntos Relacionados
Alberto Cowboy no BBB 26 com colete preto, cabeça baixa e expressão de descontentamento no rosto.
Zoeira

Cowboy é escolhido por Gabi para o Castigo do Monstro no BBB 26

Gabriela ganhou o Anjo da semana em disputa neste sábado (14).

Redação
Há 1 hora
Imagem de um grupo de participantes do Big Brother Brasil sentados em uma sala decorada, assistindo a uma atividade ou conversa, com ambiente moderno e luxuoso.
Zoeira

Tadeu dá sermão nos participantes do BBB 26 após sequência de expulsões

Apresentador aconselhou os brothers antes de iniciar a Prova do Anjo deste sábado (14).

Redação
Há 1 hora
Gabriela do BBB.
Zoeira

Veja quem ganhou a Prova do Anjo do BBB 26 deste sábado (14)

O anjo poderá imunizar dois participantes se escolher ganhar o segundo poder

Redação
Há 1 hora
Lucas e Isadora assumiram o relacionamento em junho do ano passado.
Zoeira

Lucas Pinheiro Braathen vive romance com atriz global Isabela Cruz

Ouro nas Olimpíadas de Inverno, atleta namora a protagonista de “Coração Acelerado”.

Redação
Há 2 horas
Marcos Mion e Marcos Palmeira sentados conversando.
Zoeira

Caldeirão com Mion entra no clima de Carnaval neste sábado (14)

Programa tem duelo musical, participação inédita do ator Marcos Palmeira.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
Jordana Morais é uma mulher branca, jovem, de cabelo preto longo e liso. Na foto, ela está contemplativa.
Zoeira

'Vocês provocam, nós pegamos a pilha', diz Jordana a Ana Paula no BBB 26

Conversa ocorreu após a expulsão de Edilson Capetinha.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
Duas pessoas discutem em um ambiente decorado com corações vermelhos e uma parede rosa ao fundo. Uma delas está sem camisa e gesticula com o dedo apontado para a outra, que veste uma camiseta escura. A cena transmite tensão e confronto.
Zoeira

BBB 26 é edição com maior número de desclassificados até hoje; veja histórico

Reality show já teve eliminados em diversas edições, mas saídas deste ano foram lembradas na web por conta do número elevado.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
Edilson Capetinha entrando no Confessionário do BBB 26.
Zoeira

Expulsão de Edilson Capetinha do BBB 26 rende memes nas redes sociais: 'Xô, satanás'

O ex-jogador de futebol foi o segundo participante desclassificado por agressão só nesta semana.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
Milton Cunha é um homem idoso de cabelo branco e na foto está de braços abertos no sambódromo.
Zoeira

Horário e onde assistir aos desfiles do Carnaval de SP neste sábado (14)

Passarão pelo Sambódromo do Anhembi as agremiações do Grupo Especial.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
Edilson e Leandro brigando durante a madrugada no BBB. Edílson levanta as mãos contra o adversário.
Zoeira

Edilson Capetinha é expulso do BBB 26: 'Ultrapassou limites'

Jogador de futebol se exaltou durante discussão com Leandro durante a madrugada deste sábado (14).

Redação
14 de Fevereiro de 2026
Montagem de fotos com os famosos Paolla Oliveira, Pedro Sampaio e Sophie Charlotte.
Zoeira

Famosos curtem Carnaval em Salvador e no Rio de Janeiro; veja fotos

Na Sapucaí ou no Circuito Barra/Ondina, atores, influenciadores e outros artistas foram às ruas para celebrar.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
Leandro Boneco, homem negro de cabelo preto amarrado, barba e bigode pretos, com blusa de manga longa verde.
Zoeira

Após empurrões de Edilson Capetinha, Leandro Boneco tenta desistir do BBB 26

O brother foi contido por aliados do jogo.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
Cena de filme clássico com atores em traje formal, com expressão séria, destacando-se o personagem principal em um ambiente com luzes brilhantes ao fundo.
Zoeira

Conheça os artistas que já recusaram o Oscar

Prêmio já foi rejeitado por atores de grande sucesso em Hollywood.

Paulo Roberto Maciel*
14 de Fevereiro de 2026
Capetinha e Boneco discutem no BBB 26.
Zoeira

Capetinha deve ser expulso do BBB 26? Vote na enquete

O brother empurrou duas vezes o rosto de outro confinado durante uma discussão.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
foto de Tadeu, apresentador do BBB 26 explicando o cronograma da semana.
Zoeira

Acompanhe a Prova do Anjo do BBB 26 deste sábado (14)

O vencedor terá a chance de imunizar até duas pessoas.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
Edilson e Leandro discutindo enquanto um aponta o dedo na cara do outro, que se esquiva.
Zoeira

Edilson Capetinha empurra rosto de Leandro Boneco no BBB 26 e web pede nova expulsão

Os brothers brigaram porque um ligou a luz do quarto enquanto o outro estava dormindo.

Redação
14 de Fevereiro de 2026
bbb 26.
Zoeira

BBB 26: Solange Couto, Alberto Cowboy e Breno estão no Paredão

Resultado veio na dinâmica 'Bloco do Paredão'.

Redação
13 de Fevereiro de 2026
BBB 26.
Zoeira

BBB 26: confira resultado da dinâmica 'Bloco do Paredão'

Nova dinâmica foi anunciada nessa quinta (12).

Redação
13 de Fevereiro de 2026
bbb 26.
Zoeira

Dividido pelo líder Jonas, confira quem está no VIP e na Xepa do BBB 26

Jonas venceu a quinta Prova do Líder do BBB 26 e montou o seu VIP.

Redação
13 de Fevereiro de 2026
prova do líder bbb 26.
Zoeira

Jonas Sulzbach vence prova e é o quinto líder do BBB 26

Foi realizada uma dinâmica de desempate para decidir o líder.

Redação
13 de Fevereiro de 2026