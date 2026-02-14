Tadeu dá sermão nos participantes do BBB 26 após sequência de expulsões

Antes de iniciar a Prova do Anjo deste sábado (14), o apresentador do BBB 26, Tadeu Schmidt, chamou a atenção dos participantes após a desclassificação de Edilson Capetinha - a quinta desde o início dessa edição.

Em tom firme, Tadeu iniciou ressaltando as características positivas do elenco, e a vontade dos brothers de vencer o jogo.

"É um prazer assistir a cada um de vocês, e a gente quer seguir acompanhando cada conquista, desafio, cada história, até o instante final, que é quando o público decide quem deve sair", disse.

Em seguida, ele reforçou que os embates são comuns dentro da casa, mas que, no programa, há limites inegociáveis.

Todos nós gostamos de assistir a vocês se posicionando, assistir aos conflitos, às tretas... Para sobreviver nesse jogo tão intenso, o embate faz parte. Mas existe uma linha que jamais pode ser cruzada. O confronto físico não é uma opção no BBB" Tadeu Schmidt Apresentador do BBB 26

Tadeu ainda ressaltou que a regra "não é novidade para ninguém", principalmente entre os veteranos.

"Todo mundo aqui já assistia BBB e alguns até já estiveram em outras edições. Todo mundo sabe: confronto físico nunca foi uma opção e nunca será. Tá claro isso, gente?”, repreendeu.

Por fim, Tadeu deixou claro o que a produção espera para o resto da temporada. "A gente não quer ver ninguém saindo do BBB por nenhum outro motivo", finalizou.

Edilson é o 5º participante a deixar o BBB 26 fora do Paredão

A desclassificação de Edílson Capetinha neste sábado conta para o fato de que a edição já teve mais participantes que saíram da casa por eliminação ou desistência do que os retirados em Paredões.

A saída mais recente foi a do jogador de futebol, desclassificado pela produção do programa após agredir Leandro 'Boneco' em meio a uma discussão no confinamento. Antes dele, no entanto, já foram registradas desistências e saídas por motivo de saúde.

Quem já saiu do BBB 26 sem o voto do público?