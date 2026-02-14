Conheça os artistas que já recusaram o Oscar

Dudley Nichols, em 1936

O roteirista Dudley Nichols foi a primeira pessoa a recusar o Oscar, em 1936. Ele recebeu o prêmio de Melhor Roteiro Adaptado por "O Denunciante", filme de John Ford.

A recusa aconteceu, pois Nichols era co-fundador do Sindicato dos Roteiristas de Hollywood, que na época protagonizava disputas com os estúdios. Para ele, aceitar o prêmio era virar as costas para os interesses da categoria.

Legenda: Dudley Nichols também escreveu os filmes "A Patrulha Perdida", "O Delator" (1935) e "Sacrifício de uma Vida" (1946). Foto: Reprodução.

George C. Scott, em 1962 e 1971

26 anos após Nichols rejeitar o Oscar, o polêmico ator George C. Scott repetiu o feito do roteirista. Em 1962, ele foi nomeado na categoria de Melhor Ator Coadjuvante por "Desafio à Corrupção" (1961), filme de Robert Rossen, mas afirmou não ter interesse de receber o prêmio.

No fim, a estatueta ficou com George Chakiris por "Amor, Sublime Amor" (1961). É válido mencionar que na edição anterior Scott também foi indicado, mas não se opôs à premiação.

Legenda: George C. Scott com Geraldine Page, em 1959 Foto: Reprodução/NBC TV

Essa não foi a única vez que George Scott rejeitou o Oscar. Nove anos depois, ele foi indicado novamente, dessa vez a Melhor Ator, por "Patton - Rebelde ou Herói?", por Franklin J. Schaffner. Mas, diferente da vez anterior, ele ganhou a estatueta.

Mesmo assim, Scott não foi à cerimônia, e o produtor do filme, Frank McCarthy, também premiado na noite com o Oscar de Melhor Filme, subiu ao palco para representar o ator. No dia seguinte, atendendo a um pedido de George, Frank devolveu o Oscar à academia.

Segundo o ator, o Oscar é um desfile criado em virtude de interesses econômicos, que não representava verdadeiramente a sétima arte.

Marlon Brando, em 1973

A recusa mais lembrada aconteceu há 53 anos, em 1973. Nessa edição, Marlon Brando venceu como Melhor Ator pela sua interpretação de Don Vito Corleone no clássico "O Poderoso Chefão", de 1972.

Ao contrário do que muitos esperavam, Marlon não compareceu ao evento, e decidiu transformar a honra em um espaço para uma mensagem universal.

Quando o nome do ator foi anunciado, quem subiu em seu lugar foi a ativista pelos direitos dos índios americanos, Sacheen Littlefeather. Ela afirmou que Marlon datilografou longas páginas sobre o tema, mas sabia que não teria tempo de ler tudo.

"E as razões para isso são o tratamento dos indígenas americanos pela indústria cinematográfica [o público começa a vaiar] – com licença – e na televisão, em reprises de filmes", disse Littlefeather.

Esse ocorrido foi o responsável pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas criar a regra que proíbe alguém de receber o prêmio por um vencedor, caso ele não estivesse presente na cerimônia de premiação.

Em 2022, a Academia pediu desculpas à Littlefeather pela maneira como ela foi tratada pela imprensa e pela própria instituição. "O abuso que você sofreu por causa dessa declaração foi injustificado e injustificado", escreveu o ex-presidente da Academia David Rubin em uma carta à ativista.

*Estagiário sob supervisão do jornalista Felipe Mesquita