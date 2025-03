Renata Saldanha, a participante do Big Brother Brasil 25 escolhida pelo público para participar da dinâmica 'Vitrine do Seu Fifi', nesta quinta-feira (13), teve a chance de ver e conversar com diferentes amigos e familiares. Em uma espécie de "casa de vidro" montada em um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a bailarina cearense também recebeu a visita de parentes de outros confinados, como a mãe de Eva Pacheco, um filho de Vilma Nascimento, o marido de Daniele Hypólito e a mãe de Guilherme Vilar.

Durante a sua estadia na vitrine, a sister recebeu do público diversas fofocas — verdadeiras ou não — sobre o que rola dentro e fora da casa e orientações sobre como deve se comportar no reality. Ao voltar para o jogo, o que deve ocorrer ainda nesta quinta, ela estará imune.

Entre as pessoas que compareceram ao shopping para conversar com Renata, se destacaram, além de seus familiares e amigos, parentes de outros participantes do BBB 25. Gerusa Pacheco, mãe de Eva, foi uma das primeiras que interagiram com a sister. "Não acredite em todas as mensagens", alertou ela, se referindo às possíveis informações falsas que o público poderia tentar transmitir à jogadora.

O marido da ginasta Daniele Hypólito, Fábio Castro, também foi ao shopping tentar transmitir uma mensagem para a esposa através de Renata e pediu que a sister contasse a Dani e a seu irmão, Diego Hypólito, que a influenciadora Gracyanne Barbosa é falsa com os dois. "Gente, eu vou falar para a Dani, o negócio da Gracyanne. E para o Diego. O marido dela veio aqui me falar, eu vou falar", garantiu a bailarina.

Carmen Lúcia, mãe de Guilherme, aproveitou que estava de férias no Rio de Janeiro para também ver Renata. Em entrevista ao Splash, do Uol, ela disse confiar no jogo do filho e comentou estar feliz com o apoio do público. "Todo mundo admirando meu filho, achando que ele está jogando bem e sendo coerente", celebrou.

Quem também não perdeu a chance de opinar sobre o game foram o marido e um filho de Vilma. Com um cartaz, a dupla aconselhou a cearense sobre Gracyanne, "que não está forte", e alertou que a atriz Vitória Strada só está fortalecida devido à torcida de Juliette — campeã do BBB 21.

Família e amigos de Renata

Na dinâmica, Renata também teve a oportunidade de conversar com os próprios amigos e familiares. Ela chegou a falar, inclusive, com a mãe, Eulália, por videochamada.

Legenda: Renata conversou com sua mãe, Eulália, por videochamada Foto: Reprodução/TV Globo

A bailarina deu saltos de alegria ao vê-la e se emocionou: "Te amo, te amo. Saudades", disse ela.

Entenda a dinâmica

A vitrine onde Renata está, em um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, não é diferente das outras "casas de vidro" de edições passadas do BBB. No local, há uma cama de casal, uma mesa de jantar e uma televisão para que a sister possa ficar confortável. Além disso, há comida disponível para que ela possa fazer suas refeições.

A cearense foi escolhida para participar da dinâmica por votação do público. Ela recebeu 27,28% dos votos. O resultado foi revelado por Tadeu Schmidt, no programa dessa quarta-feira (12). "Essa pessoa vai ter o privilégio de ter contato com o mundo aqui fora. Isso significa que você vai poder ir até o shopping e contar o que você quiser. Igualzinho ao Seu Fifi!", convidou o apresentador.