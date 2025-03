Mãe de Eva, do BBB 25, viaja de Fortaleza ao Rio durante madrugada para alertar Renata na 'Vitrine do Seu Fifi'

A mãe da cearense Eva foi uma das que chegaram na "Vitrine do Seu Fifi", montada pelo BBB 25 em um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O intuito de Gerusa Pacheco, que saiu de Fortaleza durante a madrugada para chegar em terras cariocas, é ajudar a amiga da filha, Renata, a saber as fofocas mais importantes por meio da dinâmica inédita do programa.

Durante a manhã dessa quinta (13), Renata foi retirada do confinamento, com venda e roupa especial, para ser encaminhada para a vitrine, bem semelhante a uma "Casa de Vidro". A cearense ficou surpresa logo ao entrar no local e chorou ao avistar a mãe da amiga Eva, com quem entrou em dupla no reality show.

Gerusa, inclusive, não perdeu tempo e já avisou Renata para se manter atenta apenas às informações de familiares. "Não acredite em todas as mensagens", escreveu a mãe de Eva, o que deixou a sister ligada para as possíveis informações falsas do público presente na plateia.

Legenda: Renata está na 'Vitrine do Seu Fifi' Foto: reprodução/gshow

Do lado de fora da vitrine, Gerusa ainda concedeu entrevista ao repórter do programa "Mais Você", explicando como chegou no Rio tão rápido. "Quando a gente soube o resultado, a gente já tinha se articulado, e a torcida já estava bem empenhada para conseguir participar dessa dinâmica, então a gente já tinha se articulado para esse momento. É muito importante que ela veja um rosto familiar, que ela sinta que está acompanhada", definiu.

Pessoas de todo o Brasil poderão mandar recados para Renata. Em determinados momentos da estadia, a participante receberá um tablet contendo algumas das mensagens enviadas pelo público por meio da hashtag #fifibbb25 nas redes sociais.