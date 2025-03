A cearense Renata foi a escolhida do público para entrar na "Vitrine do Seu Fifi", espaço montado pelo BBB 25 para que um dos brothers possa ouvir as principais fofocas capazes de influenciar no jogo. Na manhã desta quinta (13), a sister foi retirada do confinamento e partiu para uma espécie de "Casa de Vidro", localizada em um shopping no Rio de Janeiro, onde pode conferir o que o público tem a dizer.

O espaço da vitrine não é muito diferente do que já foi montado pelo BBB em anos anteriores. Uma cama de casal, uma mesa de jantar e até mesmo uma televisão foram dispostos no espaço para que Renata pudesse ficar confortável no local, ainda que seja por pouco tempo e em um shopping. Por lá, ela deve fazer as refeições do dia, descansar e aguardar o retorno para a casa do reality show.

Legenda: Renata é escolhida para estar na 'Vitrine do Seu Fifi' Foto: Reprodução TV Globo

Veja detalhes do espaço:

Logo após chegar, Renata já conferiu os primeiros cartazes e também percebeu a presença da mãe da amiga, Eva, que também está confinada no BBB 25.

Além dos espectadores que passarão pelo shopping, pessoas de todo o Brasil poderão mandar recados para o morador da “casa da exposição”. Em determinados momentos da estadia, o participante receberá um tablet contendo algumas mensagens enviadas pelo público por meio da hashtag "fifibbb25" nas redes sociais.

Legenda: Sister deve permanecer no espaço ao longo desta quinta, retornando em seguida para a casa do BBB 25 Foto: reprodução/Gshow

Como acompanhar a Renata na 'Vitrine do Seu Fifi'?

A estadia de Renata na vitrine está sendo exibida por meio do Globoplay, ao vivo, e pode ser conferida na câmera da academia do Pay Per View. Além disso, o programa também está editando as imagens gravadas no local e publicando nas redes sociais, no Instagram e no Twitter.

RoBBB Seu Fifi

O RoBBB Seu Fifi foi apresentado aos participantes do BBB 25 no último 3 de março, quando seis jogadores mais votados pelo público puderam ouvir duas fofocas que outras pessoas da casa fizeram sobre eles. Foram escolhidos: Vitória Strada, Diego Hypólito, Renata, Eva, Aline e Guilherme.

Durante o 'Sincerão' daquele dia, os brothers e as sisters descobriram a identidade dos autores de cada frase.

