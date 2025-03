Vitória Strada fica chocada ao descobrir que falas de Seu Fifi foram de Thamiris e Camilla

Durante o programa de segunda-feira (3) do BBB 25, a atriz Vitória Strada descobriu que as falas negativas que ouviu na dinâmica Seu Fifi foram ditas por Thamiris e Camilla, suas aliadas.

Primeiro, a artista soube que foi Thamiris quem lhe chamou de idiota, e comentou o que sentiu com o apresentador Tadeu Schmidt.

"Tô digerindo, Tadeu. Tô sentindo que nos momentos em que a gente brigou, se distanciou, eu sempre tomei cuidado com as palavras usadas. Cada um tem seu jeito aqui, mas tem coisas que a gente não espera".

Em seguida, ela descobriu que Camilla lhe chamou de forçada. “Tô me sentindo um pouco idiota mesmo... Vou pensar bastante nisso. Quando eu me desentendo com alguém, eu dou um milhão de chance e quando tô conversando com outras pessoas sobre o que aconteceu, eu não chamei as meninas de coisas que eu não chamaria na frente delas”.

“E eu esperava esse cuidado, mas não é a primeira vez que esse cuidado não existe”, continuou Vitória.

Vitória, Camilla e Thamiris haviam brigado nos últimos dias, mas já tinham reatado a aliança. A trancista, aliás, é uma das indicadas ao paredão desta terça-feira (4), ao lado de Renata e Vilma.

