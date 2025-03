Ainda Estou Aqui': saiba quando e onde assistir à estreia do vencedor do Oscar 2025 no streaming

O longa 'Ainda Estou Aqui', vencedor de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025, já tem data para estrear no Globoplay: dia 6 de abril.

A informação foi divulgada por Maria Beltrão após o encerramento da transmissão do Oscar na Globo. Segundo a jornalista, o filme ainda fica em cartaz nos cinemas até o dia 2 de abril.

'Ainda Estou Aqui' recebeu três indicações ao Oscar 2025, em Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz e Melhor Filme.

Dedicação a Eunice Paiva

Ao receber a premiação neste domingo (3), o diretor Walter Salles dedicou o prêmio a Eunice Paiva, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro.

"Isso vai para uma mulher que, após uma perda sofrida durante um regime autoritário, decidiu não se curvar e resistir. Então este prêmio vai para ela. Seu nome é Eunice Paiva, então é dela. E vai para as duas mulheres extraordinárias que lhe deram vida. Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. Tom Bernard, Michael, vocês são os melhores. Muito obrigado por isso. É uma coisa extraordinária, extraordinária. Muito obrigado", disse o cineasta.

Veja também Verso Lula, Dilma, Camilo Santana e Evandro Leitão parabenizam 'Ainda Estou Aqui' por prêmio no Oscar; veja reações Zoeira 'Nós vamos sorrir', diz Fernanda Torres após conquista de 'Ainda Estou Aqui' no Oscar Zoeira Estatueta de Filme Internacional não fica com diretor Walter Sales; entenda

Feito inédito

A vitória de 'Ainda Estou Aqui' representa um feito inédito para o Brasil, que conquista o seu primeiro Oscar após cinco indicações na categoria.

Inspirado no livro de Marcelo Rubens Paiva, o filme se passa num contexto de ditadura militar no Brasil. Eunice Paiva (Torres), mulher do ex-deputado Rubens Paiva (Selton Mello), que desapareceu e foi morto durante a ditadura militar no Brasil (1964-1985), precisa se restabelecer e cuidar da família após o sequestro do marido.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias