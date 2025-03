Estatueta de Filme Internacional não fica com diretor Walter Sales; entenda

O Oscar conquistado por "Ainda Estou Aqui", o primeiro da história do cinema brasileiro, não ficará com Walter Salles. Isso porque as estatuetas de Melhor Filme Internacional ficam com o país, não com o diretor do filme. As informações são do g1.

Trata-se de uma tradição da premiação: o prêmio é recebido por quem dirigiu, mas depois a estatueta fica em posse do país que o longa representa, neste caso, o Brasil.

O longa nacional venceu o prêmio de melhor filme internacional no Oscar 2025, neste domingo (2), em Los Angeles (EUA). O filme concorreu com as produções: 'A Garota da Agulha', 'Emilia Pérez', 'A Semente do Fruto Sagrado', e 'Flow'.

O diretor Walter Salles dedicou o prêmio a Eunice Paiva e às atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres.

"Em nome do cinema brasileiro, é uma honra receber esse prêmio. Eu dedico esse prêmio a uma mulher que, depois de uma perda durante um regime autoritário, decidiu não se curvar", afirmou o cineasta.

Sucesso da crítica especializada

Com uma trajetória de reconhecimento do público, da crítica especializada e das premiações, o longa foi um dos destaques da temporada de premiações, chegando a três indicações ao Oscar.

Além da vitória em Melhor Filme Internacional, “Ainda Estou Aqui” ainda concorreu nas categorias de Melhor Atriz, na qual Fernanda disputou o prêmio, e de Melhor Filme.

