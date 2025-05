Roberto Carlos cancela show no México horas antes de subir no palco

O cantor Roberto Carlos cancelou um show que faria neste sábado (17), na Arena Guadalajara, no México, quatro horas antes do início da apresentação.

O comunicado de cancelamento foi publicado nas redes sociais do brasileiro, e afirmava que "a decisão foi tomada em conjunto com as autoridades competentes, priorizando o bem-estar e a segurança dos participantes”.

“O cancelamento está fora do controle do artista. Agradecemos o apoio e compreensão do público”.

O artista, até o momento, segue com a agenda normal de shows no México. As próximas apresentações ocorrem nos dias 20, 22 e 24 de maio em Veracruz, Querétaro e Leon, respectivamente.

No Instagram, os fãs se preocuparam com a saúde de Roberto, que está com 84 anos. “O Roberto está bem?”, perguntou uma pessoa. “O que aconteceu com o Roberto?”, questionou outro seguidor.