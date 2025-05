Diretor Dennis Carvalho faz aparição rara na Globo um ano após ter ficado em estado grave

O diretor Dennis Carvalho gravou um recado, exibido no sábado (17), no “Caldeirão com Mion”, sobre o trabalho da atriz Alessandra Negrini como as gêmeas Paula e Taís da novela “Paraíso Tropical”.

Alessandra participava do quadro “TV Teca”, que homenageia alguns dos momentos mais emblemáticos da emissora.

“Um dos grandes desafios para qualquer ator é fazer papel de gêmeos, e a Alessandra Negrini deu um show em Paraíso Tropical. O Gilberto Braga me disse uma vez que adorou o trabalho dela. Gravava mais de 30 cenas por dia, eram dois personagens. Até a próxima, quero trabalhar contigo de novo” disse Dennis, que foi diretor artístico da trama.

“Com o Dennis é tudo mais fácil. Você inventa, ele curte. É prático, resolve. Não tem drama. Fui muito feliz”, elogiou a atriz.

Dennis deixou a Globo em 2022. A aparição dele no “Caldeirão com Mion” acontece um ano e meio após ele ter ficado em estrado grave com septicemia.