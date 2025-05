Carla Marins, a Joyce de 'História de Amor', comemora volta à TV Globo após 12 anos

No ar nas tardes da TV Globo em 'História de Amor', como a filha de Helena (Regina Duarte), Carla Marins, a intérprete de Joyce, vai voltar para a emissora em breve, em uma produção inédita.

Carla Marins fechou com a TV Globo para retornar após 12 anos afastada de produções na emissora. Ela dará vida a Xênica, 'mulher de negócios", conforme analisado pela atriz, na próxima novela das nove, Três Graças, escrita por Aguinaldo Silva.

"Vinha acompanhando a reprise de 'História de Amor' e acendeu no coração um desejo de voltar a trabalhar. Logo em seguida, surgiram notícias sobre a novela e a escolha de elenco da trama do Aguinaldo. Com certeza, uma coisa puxou a outra e, para a minha sorte, a produção da novela estava na mesma sintonia", disse Carla Marins ao portal F5.

"Estou animado porque vou trabalhar mais uma vez com o Aguinaldo, que me deu a Judite de Porto dos Milagres, outra personagem de que gosto muito na minha carreira. As tramas dele têm muito de realismo fantástico", completa a atriz.

Joyce ainda é marca na carreira de Marins

Apesar de um currículo vasto que transita entre humor e drama, Carla Marins acredita que até hoje é lembrada principalmente pelo papel de Joyce em História de Amor. Na trama, ela tem uma relação conflituosa com a mãe, Helena, e com o namorado, Caio (Ângelo Paes Leme).

"Joyce era muito verossímil. Ela é dona de uma força dramática incrível, que me exigia muito como intérprete. Foi um desafio porque eu tinha 27 anos na época e estava fazendo uma menina de 20! Mas o Maneco foi muito feliz na construção da personagem: ele me dava todas as deixas, e só mergulhei", relembra.

Carla Marins chegou a integrar o elenco de outras emissoras, como SBT e RecordTV, e, antes de assinar novamente com a TV Globo, estava se dedicando a cursos de dramaturgia.

"Acredito ter adquirido autoconhecimento, autorregulação e um sentimento de pertencimento com o mundo que me cerca", arremata a atriz.

Três Graças será a nova novela das 21 horas da TV Globo, com estreia prevista para a metade do segundo semestre. A produção, que marca a volta de Aguinaldo Silva à casa após sete anos, será a substituta de Vale Tudo.

