Reality da Netflix leva brasileiras à Coreia por amor

O novo reality da Netflix, “Meu Namorado Coreano”, já tem data para chegar ao streaming e promete misturar romance, choque cultural e expectativas dignas de K-drama. A produção acompanha cinco brasileiras que viajam até a Coreia do Sul para viver, de perto, relacionamentos mantidos até então à distância com parceiros sul-coreanos.

Dividido em duas partes, o doc-reality estreia no dia 1º de janeiro, com novos episódios chegando em 8 de janeiro. Ao longo de 22 dias de gravações, as participantes encaram a rotina em Seul e testam se o sentimento resiste às diferenças culturais e à convivência diária.

Na sinopse oficial, a Netflix resume a proposta da atração: "Cinco brasileiras em diferentes momentos de relacionamento com sul-coreanos desembarcam na agitada Seul, capital da Coreia do Sul, para descobrir se suas respectivas relações irão sobreviver a fatores como rotina e diferenças culturais. Será que a vida real é mesmo um K-drama?"

Cada uma das protagonistas vive uma fase distinta do relacionamento, o que garante experiências e desafios variados ao longo dos episódios. A ideia é mostrar como o amor internacional se comporta fora das telas e longe das idealizações.

“Meu Namorado Coreano” reforça a aposta da Netflix em realities com histórias reais e cenários internacionais, explorando afetos, conflitos e escolhas que podem mudar o rumo desses casais.